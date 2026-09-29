Klub Czarnej Dywizji zaprasza na kolejne spotkanie z Sekcją Miłośników Regionu. Tym razem rozmowy dotyczyć będą kamiennych drogowskazów i ich historii. Jutrzejsze wydarzenie odbędzie się w sali koncertowej placówki.

O tym, co mówią kamienne znaki opowie regionalista Stanisław Byczkowski. Jak zaznacza kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka w samym Żaganiu i okolicy jest takich drogowskazów wiele. – Poznamy tajemnice oznaczeń traktów jeszcze z czasów Księstwa Żagańskiego – dodaje szefowa klubu:

Początek spotkania godzina 17.00. Wstęp jest wolny.