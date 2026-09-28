Ponad 470 grantów jest w puli tegorocznego Lubuskiego Programu Stypendialnego. 97 stypendiów trafi do uczniów szkół podstawowych, 140 dla licealistów, a reszta dla uczęszczających do techników i szkół branżowych. Wnioski Lubuszanie mogą składać do 30 września. Urząd marszałkowski przeznaczy na ten cel łącznie ponad 5 milionów złotych.

Jak mówi Anna Chinalska, członkini zarządu województwa lubuskiego, program stypendialny ma wesprzeć najbardziej utalentowanych uczniów:

– W ramach programu mamy okazję do szerszej pracy z uczniami – podkreśla Barbara Mędryk, nauczycielka w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze:

Jedną z beneficjentek zeszłorocznego programu stypendialnego jest Zuzanna Makowska, uczennica zielonogórskiego „Lotnika”:

– Dzięki stypendium rozwijam swoje zainteresowania informatyczne – dodaje Jakub Wawrzynowicz, uczeń CKZiU „Elektronik”:

Warto dodać, że przy rozpatrywaniu wniosków ocenie podlegają m.in. średnia ocen z poprzedniego roku nauki oraz uczestnictwo w konkursach i olimpiadach.