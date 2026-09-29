Znane są już propozycje zadań możliwych do realizacji w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Żagania. Wśród 7 pomysłów są inwestycje, ale także tak zwane działania miękkie. Do rozdysponowania miasto zabezpieczyło 630 tysięcy złotych.

Głosowanie mieszkańców rozpocznie się 7 października. Jak mówi burmistrz Sławomir Kowal magistrat liczy na aktywne uczestnictwo w tworzeniu tego, co miałoby powstać w mieście. – Ważne są także propozycje inicjatyw związanych z kulturą. To chociażby cykle imprez plenerowych – dodaje włodarz Żagania:

Ogłoszenie wyników ma nastąpić do 10 listopada.