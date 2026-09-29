Działka przy ul. Langiewicza, na której została wybudowana nowa siedziba Fundacji Centrum Rodziny, zostanie przekazana fundacji w formie darowizny – taką decyzję podjęli radni podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Za przyjęciem tego projektu zagłosowało 19 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Teren należał dotychczas do miasta, a przekazanie darowizny miało się pojawić w porządku obrad już kilkanaście miesięcy temu. Jak mówi Karolina Makowska, przedstawicielka fundacji, dzisiejsza decyzja radnych pozwala na rozpoczęcie nowego etapu działalności:
Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podkreśla, że przekazanie darowizny było konieczne:
Obiekcje dotyczące funkcjonowania Fundacji Centrum Rodziny wyraziła Elżbieta Smykał, radna Koalicji Obywatelskiej:
Zdaniem Grzegorza Maćkowiaka, radnego Prawa i Sprawiedliwości, fundacja robi wiele dobrego dla lubuskich kobiet:
– To przykre, że uchwała w tak szczytnej sprawie była przedmiotem sporu politycznego – dodaje Robert Górski z klubu Zielona Razem:
Warto dodać, że nowa siedziba Fundacji Centrum Rodziny została otwarta w styczniu 2025 roku.
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