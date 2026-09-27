Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie ponownie zawita do naszego regionu. W Zielonej Górze po raz 13 lokalne wydarzenia współorganizuje Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS. Pokazy festiwalowe odbędą się także w Nowej Soli, Gubinie i Żarach. Wszystkie projekcje są bezpłatne.

Pierwszy pokaz w sobotę 3 października w zielonogórskim Kinie Newa – mówi organizator lubuskich wydarzeń Marcin Olechnowski:

Ten pokaz rozpocznie się o 15:00. A dwie godziny późnej kolejna projekcja – Kabul. Modlitwa Wojownika:

Po tej projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów. Dzień inauguracyjny zakończy kobiecy dokument o wojnie na Ukrainie – Kuba i Alaska.

Festiwal organizuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wydarzenia w województwie lubuskim potrwają do 29 października.

SZCZEGÓŁY FESTIWALU