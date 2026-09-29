Hanna Tur i Wiktoria Łokietek z SKF Boksing Zielona Góra zdobyły złote medale podczas mistrzostw świata WAKO Youth World Championships, które zostały rozegrane we Włoszech w miejscowości Lido di Jesolo.

Hanna Tur rywalizująca w gronie juniorek starszych do 65 kg w wersji low kick. Walkę finałową wygrała 2:1, a pokonana w finale została Liya Liamichev z Izraela:

Złoto wywalczyła także Wiktoria Łokietek rywalizująca w gronie juniorek młodszych do 60 kg także w wersji low kick. Wiktoria w drodze po najwyższe trofeum pokonała trzy przeciwniczki, a w walce finałowej nie dała żadnych szans przeciwniczce z Serbii, Mirjanie Mastilovic, którą pokonała 3:0:



Niezwykle udany start zaliczyli Iga Sakuta i Maciej Miechowicz. Oboje debiutowali na zawodach międzynarodowych i podczas mistrzostw świata zdobyli brązowe medale. Iga Sakuta rywalizowała do 52 kg juniorek starszych w wersji full contact, a Maciej Miechowicz w gronie juniorów młodszych do 75 kg również w wersji full contact.