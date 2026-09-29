Od ponad tygodnia trwają prace remontowe na ul. Piłsudskiego.

Drogowcy pracują na niemal kilometrowym odcinku: od skrzyżowania z Czereśniową, aż do ronda Górczyńskiego. Do tej pory większość prac odbywała się na chodniku, który po remoncie zostanie poszerzony o drogę dla rowerów. Od jutra prace wchodzą w kolejny etap, a to oznacza większe utrudnienia dla kierowców. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Już od dziś na zmiany muszą zwrócić uwagę pasażerowie miejskich autobusów przejeżdżających ul. Piłsudskiego przypomina rzecznik MZK Marcin Pejski:

Prace drogowe na ul. Piłsudskiego powinny zakończyć się do połowy grudnia.