Od ponad tygodnia trwają prace remontowe na ul. Piłsudskiego.
Drogowcy pracują na niemal kilometrowym odcinku: od skrzyżowania z Czereśniową, aż do ronda Górczyńskiego. Do tej pory większość prac odbywała się na chodniku, który po remoncie zostanie poszerzony o drogę dla rowerów. Od jutra prace wchodzą w kolejny etap, a to oznacza większe utrudnienia dla kierowców. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:
Już od dziś na zmiany muszą zwrócić uwagę pasażerowie miejskich autobusów przejeżdżających ul. Piłsudskiego przypomina rzecznik MZK Marcin Pejski:
Prace drogowe na ul. Piłsudskiego powinny zakończyć się do połowy grudnia.
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