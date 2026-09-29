Kontrterroryści z gorzowskiej komendy miejskiej w miniony czwartek (24 września) nad ranem weszli do mieszkania poszukiwanego 40-latka. Mężczyzna był poszukiwany w związku z narkotykami.

Po przeszukaniu mieszkania informacje się potwierdziły – w środku policjanci zabezpieczyli kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu. Oprócz tego do dalszych badań trafi między innymi broń czarnoprochowa, wiatrówki i amunicja.

Podejrzany 40-latek został przesłuchany i przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat więzienia. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku. 40-latek był osobą poszukiwaną za inne przestępstwo.

-informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.