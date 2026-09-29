Ponad 143 tys. zł straciła seniorka z pow. żagańskiego skuszona przez oszustów rzekomymi inwestycjami w kryptowaluty. Oszuści skłonili ją do zainstalowania aplikacji mających w tym pomóc i dzięki temu przejęli dostęp do jej kont bankowych – poinformował podkom. Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

Na kanwie tego oszustwa przestrzegamy przed reklamami w internecie oraz osobami dzwoniącymi, które oferują łatwy zysk. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność takich ogłoszeń i inwestujmy w przemyślany sposób

– zaapelował podkom. Szlachetko.

W tym przypadku tej czujności zabrakło, kiedy do mieszkanki pow. żagańskiego zatelefonował mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem i podający się za pracownika giełdy. Przedstawił on jej szereg zalet inwestycji w kryptowaluty i zapewniał, że takie inwestycje są bezpieczne, a zysk jest pewny.

Skuszona gwarancją zarobku seniorka przyjęła ofertę i postępowała zgodnie z poleceniami rzekomego maklera. Ten polecił jej zainstalować na telefonie i komputerze aplikacje i założyć nowe internetowe konta bankowe.

Przez zainstalowane złośliwe oprogramowanie nieświadoma niczego kobieta oddała przestępcom pełny dostęp do swoich urządzeń. Ci przejęli jej konta bankowe i swobodnie wypłacili pieniądze zgromadzone na rachunkach i lokatach.

Chcąc inwestować, zawsze sprawdzajmy firmy, aby nie dać się oszukać. Nigdy nie klikajmy w linki niewiadomego pochodzenia, a także nie instalujmy aplikacji, których nie znamy

– zaznaczył podkom. Szlachetko.