Zielonogórzanie mają ostatnie godziny na złożenie swoich projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków zakończy się punktualnie o północy.

Do rozdysponowania jest 10 i pół miliona złotych z czego ponad 9 milionów przeznaczono na projekty inwestycyjne, a ponad milion na inicjatywy społeczne.

– Każdy pomysł musi uzyskać poparcie minimum 15 osób – tłumaczy Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta:

– Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez komisję – dodaje Paweł Wawryk:

Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie internetowej zielonagora.konsultacjeJST.pl