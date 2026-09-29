Zielonogórzanie mają ostatnie godziny na złożenie swoich projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków zakończy się punktualnie o północy.
Do rozdysponowania jest 10 i pół miliona złotych z czego ponad 9 milionów przeznaczono na projekty inwestycyjne, a ponad milion na inicjatywy społeczne.
– Każdy pomysł musi uzyskać poparcie minimum 15 osób – tłumaczy Paweł Wawryk, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta:
– Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez komisję – dodaje Paweł Wawryk:
Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie internetowej zielonagora.konsultacjeJST.pl
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