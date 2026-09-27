Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie – przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia.

Do 26. roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie lub współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia bez limitu wiekowego – mówi Julia Umywalnik ze śląskiego oddziału NFZ-u.

Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Student musi złożyć odpowiedni wniosek.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://www.nfz.gov.pl/<<.