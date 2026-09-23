Tomasz Winiecki przejął obowiązki Jarosława Flakowskiego na stanowisku zastępcy prezydenta Zielonej Góry. Odpowiada między innymi za fundusze europejskie, współpracę międzynarodową oraz nadzór nad miejskimi spółkami.

Jak mówił w dzisiejszej „Rozmowie o 9.00” w Radiu Zielona Góra, pierwsze tygodnie na stanowisku to przede wszystkim poznawanie urzędu i sytuacji poszczególnych spółek:

Jednym z tematów, którym zajmuje się nowy wiceprezydent, jest sytuacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W spółce prowadzony jest audyt wewnętrzny, a miasto przygotowuje również postępowanie dotyczące wyboru zewnętrznego audytora. Ma on sprawdzić działalność ZGM-u od 2017 roku:

Winiecki w „Rozmowie o 9.00” mówił również o modernizacji deptaka, kinie Nysa i planach rozwoju terenów inwestycyjnych w Zielonej Górze. Zapis audycji dostępny jest na www.rzg.pl.

Wysłuchaj całej rozmowy: Tomasz Winiecki, zastępca prezydenta Zielonej Góry