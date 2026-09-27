Zielonogórzanie oddali cześć zamordowanym na Kresach Wschodnich Polakom. W Łężycy odbyły się dzisiaj XVIII Uroczystości Kresowe. Wzięły w nich udział władze wojewódzkie i samorządowe, żołnierze, potomkowie Kresowian oraz mieszkańcy miasta. Obchody rozpoczęła msza święta, po której odśpiewano hymn narodowy przy pomniku Ofiar Ludobójstwa. Po okolicznościowych przemówieniach odsłonięto trzy tablice, upamiętniające polskich Kresowian.

Jedną z uczestniczek obchodów była Teresa Tyszkiewicz, córka Feliksa Leszczyńskiego, uhonorowanego na jednej z tablic:

– Pamięć o wydarzeniach z Kresów jest w naszej rodzinie mocno podtrzymywana – dodaje Maria Jazownik, potomkini zamordowanych Polaków:

– Musimy pamiętać o pomordowanych przodkach – mówi Czesław Laska, organizator uroczystości:

Jak podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, w naszym regionie mieszka wielu potomków Kresowian:

Szacuje się, że w latach 1943–1945 z rąk ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich zamordowano od 80 tysięcy do 120 tysięcy Polaków.