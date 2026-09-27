Wielki sukces młodych strażaków z województwa lubuskiego! Aż 29 Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z naszego regionu znalazło się w elitarnym gronie 829 laureatów ogólnopolskiego konkursu „Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach”. W uroczystym finale, który odbył się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z udziałem wiceministra MSWiA Wiesława Szczepańskiego oraz Komendanta Głównego PSP nadbryg. Wojciecha Kruczka, wyróżnione lubuskie drużyny odebrały dyplomy oraz promesy na kwotę 6060 zł każda. Pieniądze te zasilą budżety młodych ochotników, pozwalając na zakup nowego sprzętu i umundurowania.

Konkurs, na który MSWiA przeznaczyło ponad 5 milionów złotych, udowodnił, że o bezpieczeństwie i pierwszej pomocy można mówić w sposób niezwykle kreatywny i angażujący. Lubuska młodzież zachwyciła komisje konkursowe swoimi autorskimi akcjami edukacyjnymi, pokazując ogromną odpowiedzialność za swoje małe ojczyzny. Poniżej publikujemy pełną listę nagrodzonych drużyn z podziałem na powiaty województwa lubuskiego. Sprawdź, czy na liście są młodzi bohaterowie z Twojej okolicy!

Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród 29 lubuskim drużynom odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański i Komendant Główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek.

Wiceminister Szczepański przekazał, że w skali kraju w konkursie wzięło udział 917 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, a jego wymagania spełniło 829, zostając laureatami. Dodał, że w Polsce działa przy OSP osiem tys. takich drużyn, które zrzeszają łącznie 135 tys. młodych ludzi.

To jest przyszła kadra Państwowej Straży Pożarnej, ale również Ochotniczej Straży Pożarnej. Młodzi ludzie, którzy na co dzień przede wszystkim uczą się, ale z drugiej strony świadczą swoją wiedzę na rzecz pożarnictwa również w swoich małych ojczyznach. Postanowiliśmy, aby doposażyć ich we wszelki sprzęt, różne przedmioty, które są związane z ich działalnością, ale również szkolenia poprzez zorganizowanie takiego konkursu – powiedział na briefingu Szczepański.

Dodał, że na konkurs MSWiA przeznaczyło nieco ponad 5 mln zł, a nagrody miały wynieść po 5000 zł dla wyróżnionej drużyny, ale z uwagi na to, że w konkursie wystartowało nieco mniej drużyn, niż zakładano, laureaci otrzymają po 6060 zł.

Te pieniądze przeznaczą na zakup sprzętu, umundurowania, szkolenie, na co po prostu chcą

– wyjaśnił wiceminister.

Organizatorem konkursu był Komendant Główny PSP. Inicjatywa miała służyć popularyzacji wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, w tym budowania tzw. odporności społecznej, czyli gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe i zagrożenia dla społeczeństwa.

Mamy ogromną ilość młodzieży chętnej, która realizuje się w skali kraju w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Stwierdziliśmy, że zachęcimy ich również właśnie tym programem, tym konkursem do tego, by zrealizowali – zależnie od ich kreatywności, zależnie od pomysłu (…) – pewne programy: czy to spotkania z lokalną społecznością, czy wykorzystanie internetu, czy mediów jako różnych filmików, czy nagrań. Ta kreatywność była ogromna

– powiedział nadbryg. Kruczek.

Dodał, że zainteresowanie młodzieży tą tematyką jest ogromnym atutem, gdyż młodzi ludzie są propagatorami tych treści w swoich rodzinach i środowisku.

Więc staramy się znaleźć jak najwięcej kanałów, by dotrzeć do całego naszego społeczeństwa i budować odporność społeczną. I po to był ten konkurs. I już plany mamy na kolejne konkursy, na kolejne elementy edukacyjne, oparte na zaangażowaniu

– zaznaczył Komendant Główny PSP.

Podobne uroczystości do tej w Gorzowie Wlkp. odbyły się w sobotę jeszcze w Białymstoku, Bydgoszczy i Wrocławiu, a w ciągu dwóch tygodni we wszystkich regionach.

Listę laureatów z poszczególnych województw można znaleźć na stronie internetowej >>https://stawiamnamdp.pl/<<.

Najwięcej, bo aż 146 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP zostało wyróżnionych w woj. łódzkim. Druga w rankingu jest Wielkopolska ze 106 laureatami, a trzecie woj. podkarpackie, z którego nagrody odbierze 70 drużyn. Lubuskie w tym rankingu jest na 12. miejscu.

Zadaniem drużyn było zorganizowanie w swojej lokalnej społeczności działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym lub promocyjnym, związanych z bezpieczeństwem i budowaniem odporności społecznej. Młodzi ochotnicy mogli prowadzić działania dotyczące m.in. pierwszej pomocy, zasad ewakuacji, bezpieczeństwa w sieci, przygotowania na sytuacje kryzysowe czy bezpieczeństwa w domu.