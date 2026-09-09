Do 2031 r. ma się zakończyć remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce. Umowę na realizację tej inwestycji o wartości prawie 25 mln zł podpisano w środę (9 września) podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Umowa została zawarta pomiędzy właścicielem obserwatorium – IMGW-PIB a wykonawcą inwestycji, firmą Pre-Fabrykat sp. z o.o. z Miłkowa.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że Śnieżkę odwiedza rocznie 2 mln turystów.

Budynek obserwatorium to ikona polskich gór, ikona polskiego modernizmu, która przyciąga jak magnes. Niestety przez ostatnie 11 lat obiekt był niedostępny dla turystów. Rozpoczynamy gruntowną przebudowę, by do tego miejsca wkrótce zaprosić turystów i naukowców, by można było je zwiedzać i podziwiać piękne widoki

– powiedział Klimczak.

Dodał, że Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce jest miejscem szczególnym dla polskiej nauki i bezpieczeństwa. Klimczak zwrócił również uwagę na trudne warunki realizacji tej inwestycji.

Na Śnieżce okienko pogodowe do prac budowlanych to kilkanaście tygodni w roku

– mówił Klimczak.

Dyrektor IMGW-PIB prof. Robert Czerniawski podkreślił, że trwają też działania zmierzające do podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

To jest niezbędne do tego, aby uruchomić restaurację i przyjmować 6 tys. gości jednego dnia

– powiedział Czerniawski.

Remontowi zostanie poddany przede wszystkim dysk dolny o powierzchni 840 m kw.

To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji, a także sanitariaty i pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie pełnił rolę schroniska

– mówił dyrektor.

Podkreślił, że obecnie budynek w jednej trzeciej jest nieużytkowany. Dyrektor IMGW zaznaczył też, że podczas remontu praca obserwatorium nie będzie w żadnym stopniu ograniczona.

Przebudowa obejmie tzw. dolny dysk, gdzie niegdyś funkcjonowała restauracja. Według wcześniejszych zapowiedzi ten fragment budynku obserwatorium zostanie przygotowany do ponownego otwarcia punktu gastronomicznego dla turystów.

W ramach remontu wzmocniona zostanie konstrukcja budynku, a modernizacji poddane zostaną elewacja i dach. Planowana jest wymiana okien i przebudowa instalacji. Obiekt zostanie również dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Inwestycja ma się zakończyć w 2031 r.

Po zakończeniu inwestycji obserwatorium odzyska pełną funkcjonalność i zostanie dostosowane do współczesnych standardów bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu jego unikalnej formy architektonicznej i zabytkowego charakteru

– podał IMGW.

Obserwatorium na Śnieżce

Należące do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce pełni kluczową rolę w systemie monitorowania pogody i działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Obserwatorium dysponuje również jednym z najcenniejszych ciągów danych meteorologicznych w Polsce i Europie, istotnym dla prognozowania pogody oraz badań nad zmianami klimatu.

To jedna z dwóch takich placówek w Polsce; druga znajduje się w Tatrach na Kasprowym Wierchu.

Pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat.

Charakterystyczny budynek dzisiejszego obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 r., a jego budowa trwała pięć lat.

W budynku obserwatorium w części dolnej do 2015 r. działała restauracja, w środkowej i górnej znajduje się obserwatorium.