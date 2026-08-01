W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. kończą się prace nad powołaniem kolejnych pięciu nowych rezerwatów przyrody w woj. lubuskim o łącznej pow. ponad 145 ha. Mają one zostać ustanowione w sierpniu br. – poinformował PAP Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wlkp. Michał Bielewicz.

Dodał, że poszerzenie listy lubuskich rezerwatów o kolejne pięć sprawi, że łącznie w regionie będzie ich 88.

Nowo tworzone rezerwaty przyrody powstają m.in. dzięki zasłudze i ogromnemu zaangażowaniu lubuskich leśników, bez pracy i wsparcia których, nie udałoby się zachować tak cennych przyrodniczo obszarów. Ranga prawna ochrony w rezerwacie ustępuje jedynie tej w parku narodowym

– zaznaczył Bielewicz.

Planowany nowy rezerwat przyrody o nazwie „Binduga”, położony na terenie gminy Krosno Odrzańskie (Nadleśnictwo Krosno), będzie w swych założeniach chronił w dolinie rzeki Odry bardzo rzadkie i ginące w Zachodniej Europie siedliska łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionywych oraz łęgów olszowo-jesionowych, a także starorzecza i ziołorośla nadrzeczne.

Ochronie będą podlegać również rzadkie i cenne gatunki flory oraz fauny w tym siedliska ptaków, płazów, ssaków oraz saproksylicznych chrząszczy i licznych gatunków dzikich owadów zapylających

– poinformował Bielewicz.

Pozostałe cztery nowe rezerwaty o nazwach: „Wilczy Ostęp”, „Torfowisko Sarbinowo”, „Kamienna Dąbrowa” i „Cisowe Grądy” znajdą się na terenach gmin Drezdenko i Dobiegniew (Nadleśnictwo Smolarz).

Te rezerwaty będą chroniły najcenniejsze siedliska wielogatunkowych i zróżnicowanych przyrodniczo lasów liściastych występujących w postaci lasów grądowych oraz kwaśnych dąbrów w lubuskiej części Puszczy Drawskiej.

Tworzenie rezerwatów z założenia nie ma ograniczać dostępu do tych wyjątkowych miejsc. Staramy się, by tam, gdzie nie szkodzi to walorom przyrodniczym i celom ochronnym, były wyznaczane specjalne szlaki turystyczne i rekreacyjne oraz powstawała infrastruktura edukacyjno-informacyjna

– zaznaczył Bielewicz.

W woj. lubuskim obecne 83 rezerwaty przyrody zajmują łącznie nieco ponad 5 tys. ha. W ciągu dwóch minionych lat utworzono 11 rezerwatów przyrody i powiększono pięć.

Na Ziemi Lubuskiej rezerwaty najczęściej chronią różnego typu ekosystemy leśne od suchych borów chrobotkowych, po żyzne wielogatunkowe grądy, aż po zalewane wodami rzek lasy łęgowe. Taką formą ochrony prawnej objęte są również mokradła, torfowiska i moczary, a także naturalne jeziora oraz liczne gatunki zwierząt i roślin związane z tymi siedliskami.