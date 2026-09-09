Gościem Grzegorza Bugaja jest Karolina Nowotczyńska Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej
Gościem Grzegorza Bugaja jest Karolina Nowotczyńska Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej
Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” zajrzymy do Zielonej Góry, gdzie Marta Maciejewska opowiadała o swojej najnowszej powieści „Życie, które...
Gościem Marcina Sasima jest Olimpia Barańska - Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w...
Polska i USA podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego...
W piątek na dziedzińcu pałacu książęcego odbędzie się czytanie fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w wydarzeniu...
Nocny pożar w jednorodzinnym budynku w miejscowości Nowe Strącze w powiecie wschowskim. Niestety jest ofiara śmiertelna. Zgłoszenie do strażaków wpłynęło...
Władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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