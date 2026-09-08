BC Swiss Krono Żary został mistrzem Sudeten Cup U14. W turnieju w Jeleniej Górze koszykarze BC Swiss Krono pokonali w finale Okonoplast Kraków 77:64. Trzecie miejsce zajął zespół Basket 4 Kids Zielona Góra.

MVP turnieju został Igor Rubczyński, ktory w finale trafił 7 razy za 3 punkty. Ponadto Żary zajęły pierwsze miejsce w ogólnopolskiej ocenie ośrodków Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży – w klasyfikacji obejmującej 65 ośrodków. Mówi Łukasz Rubczyński – szkoleniowiec BC Swiss Krono:

Trzecie miejsce w turnieju w Jeleniej Górze zajął zespół Basket 4 Kids Zielona Góra. Mówi szkoleniowiec klubu Rafał Rajewicz: