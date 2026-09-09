Za niecałe trzy tygodnie rozpoczną się rozgrywki grupy 3 II ligi siatkarzy, w której walczyć będą lubuskie drużyny. W miniony weekend cztery z nich uczestniczyły w Słońsku w turnieju o Puchar Starosty Sulęcińskiego. Najlepsi okazali się siatkarze Sobieskiego Żagań, którzy w finale pokonali 3:0 zespół Olimpii Sulęcin.

Mimo przegranej w tym meczu Damian Sławiak trener Olimpii pozytywnie ocenił postawę swojego zespołu.

Terminarz turnieju o Puchar Burmistrza Sulęcina:

Sobota 12.09:

godz. 10.00 Olimpia Sulęcin – Akademia Siatkówki Stilon Gorzów Wielkopolski

godz. 12.00 BTS Bolesławiec – Gwardia Wrocław

godz. 16.00 mecz o III miejsce

godz. 18.00 mecz o I miejsce