Siatkarze Sobieskiego Żagań pokonali na wyjeździe Astrę Nowa Sól 3:1 w sparingu lubuskich II-ligowców.

Obie drużyny są na nieco innym etapie przygotowań. Dla ekipy z Żagania był to już czwarty test-mecz w przeciągu kilku ostatnich dni, zaś dla nowosolan dopiero pierwszy. Pierwszego seta Astra wygrała do 17, a trzech kolejnych lepsi byli goście z Żagania, triumfując kolejno do 19, 16 i 12.

Trener Sobieskiego przyznał, że jego zespół nie pokazał tego dnia pełni swoich możliwości:

Nowy-stary szkoleniowiec Astry nie ukrywał, że przed jego młodą drużyną jeszcze bardzo dużo pracy:

Jednym z liderów nowosolskiej ekipy ma być były reprezentant Polski, przez wiele lat występujący na najwyższym krajowym poziomie: