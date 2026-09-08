Magdalena Żelazna zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski do lat 23 w chodzie sportowym na 10 km, wygrywając zarazem w Gdańsku jubileuszowy 60. Festiwal Chodu.

Dla zawodniczki AZS AWF Gorzów to ostatni z licznych sukcesów w kategorii młodzieżowej, bowiem w przyszłym roku będzie już rywalizować jako seniorka:

Druga z gorzowianek w tych zawodach Izabela Krzyżanowska z ALKS AJP była 4.