Magdalena Żelazna zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski do lat 23 w chodzie sportowym na 10 km, wygrywając zarazem w Gdańsku jubileuszowy 60. Festiwal Chodu.
Dla zawodniczki AZS AWF Gorzów to ostatni z licznych sukcesów w kategorii młodzieżowej, bowiem w przyszłym roku będzie już rywalizować jako seniorka:
Druga z gorzowianek w tych zawodach Izabela Krzyżanowska z ALKS AJP była 4.
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