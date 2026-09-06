„Konflikt” reportaż Marzeny Wróbel-Szały w poniedziałek 7.09.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel-Dybaś

„Szanowany lekarz rodzinny padł ofiarą brutalnego pobicia ze strony mechanika oraz jego matki, pani sołtys po tym, jak odebrał napastnikowi nienależne zwolnienie lekarskie” – tak zaczyna się list, który do Radia Zachód przysłała słuchaczka w imieniu pacjentów doktora Marcina.

Postanowiliśmy sprawdzić okoliczności tego zdarzenia.

Dziennikarka rozmawiała z pacjentami oraz samym lekarzem i jego rodzicami. Ze szczegółowych relacji tych osób wyłaniał się opis, brutalnego napadu na doktora oraz wcześniejszy, wielomiesięczny konflikt z rodziną mechanika i pani sołtys.

Sprawa trafiła na policję, do prokuratury, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W maju tego roku decyzją ORL doktorowi Marcinowi zawieszono prawo wykonywania zawodu ze względu na istotne wątpliwości co do jego stanu psychicznego.

Czy w Szprotawie działa tajemniczy „Układ szprotawski” jak relacjonują to doktor Marcin i jego rodzice?

Dlaczego Naczelna Izba Lekarska uchyliła uchwałę ORL w Zielonej Górze, przywracając tym samym prawo wykonywania zawodu lekarzowi?

Czy do pobicia – tak jak to opisuje doktor Marcin – faktycznie doszło?

Jakie jeszcze inne poważne zarzuty dotyczące Kodeksu Etyki Lekarskiej ciążą na doktorze Marcinie, które są podstawą postępowania przed Sądem Lekarskim?

I w końcu, jak cała sprawa wygląda z perspektywy drugiej strony konfliktu czyli rodziny mechanika i pani sołtys?

Przekażemy także najnowsze ustalenia policji i prokuratury w tej sprawie.