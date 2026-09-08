629 tys. złotych z budżetu miasta zostanie przeznaczonych na budowę Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii – taką decyzję podjęli jednogłośnie radni podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rady miasta. Jest to pierwsza transza z ponad 30 milionów zł., które magistrat przeznaczy na ten cel w ciągu najbliższych kilku lat.
Budowa LUCO zaplanowana jest na lata 2026–2029. Mówi Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:
Jak podkreśla Jacek Budziński, radny z Prawa i Sprawiedliwości, budowa szpitala onkologicznego to ważny interes dla mieszkańców:
– Zielonogórscy pacjenci nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach – dodaje Joanna Liddane, radna z Koalicji Obywatelskiej:
– Dobrze, że urząd miasta partycypuje w kosztach budowy szpitala – zaznacza Tomasz Sroczyński, radny z Zielonej Razem:
Warto dodać, że całkowity koszt budowy Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii przekroczy 300 milionów złotych.
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