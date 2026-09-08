Dziś poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy „Po prostu człowiek” im. Ireny Linkiewicz. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych prac, jury do konkursu postanowiło nominować 11. Uroczysta gala odbyła się w Górzykowie koło Zielonej Góry.
– Konkurs powstał po to, aby przypomnieć postać Ireny Linkiewicz – mówi Pomysłodawca konkursu i kierownik redakcji reportażu Radia Zachód – Cezary Galek:
Jak podkreśla przewodnicząca jury, Anna Sekudewicz, uczestnicy zwrócili uwagę jurorów pomysłowością podejmowanych tematów:
Pierwszą nagrodę zdobyła Dorota Jaśkiewicz-Łebek, ze Studia Reportażu Polskiego Radia. Laureatka nie kryje, że werdykt był dla niej zaskoczeniem:
Wśród nagrodzonych znalazł się Michał Matus, z Programu III Polskiego Radia, współautor reportażu „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz”:
Laureatką nagrody specjalnej została Agnieszka Dobosiewicz z Radia Zachód, za reportaż „Maratończyk” o Mariuszu Kompanowskim:
Jak podkreśla wojewoda lubuski, Marek Cebula, reportaże są cennym zapisem naszych czasów:
To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Radio Zachód.
Pełna lista nagrodzonych
I nagroda:
Dorota Jaśkiewicz-Łebek – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Ta Panna Krysia i tamten czas”
II nagroda ex aequo:
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, za reportaż pt. „Tu się nie płacze”
Anna Dudzińska i Michał Matus – Program III Polskiego Radia, za reportaż pt. „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz”
III nagroda:
Hanna i Adam Bogoryja-Zakrzewscy – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „W ukryciu”
Nagroda specjalna:
Agnieszka Dobosiewicz – Polskie Radio Zachód, za reportaż pt. „Maratończyk”
Jakub Tarka – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Księżyc lubi Polaków”
Wyróżnieni:
Joanna Sikora – Polskie Radio Białystok, za reportaż pt. „Dziedzictwo”
Małgorzata Lachendro – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Pieśni Emilii”
Anna Kluz-Łoś – Polskie Radio Kraków, za reportaż pt. „Słuchaj tylko swojego sumienia”
Michał Zaręba – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, za reportaż pt. „To nie moja ręka”
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