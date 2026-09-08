Dziś poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy „Po prostu człowiek” im. Ireny Linkiewicz. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych prac, jury do konkursu postanowiło nominować 11. Uroczysta gala odbyła się w Górzykowie koło Zielonej Góry.

– Konkurs powstał po to, aby przypomnieć postać Ireny Linkiewicz – mówi Pomysłodawca konkursu i kierownik redakcji reportażu Radia Zachód – Cezary Galek:

Jak podkreśla przewodnicząca jury, Anna Sekudewicz, uczestnicy zwrócili uwagę jurorów pomysłowością podejmowanych tematów:

Pierwszą nagrodę zdobyła Dorota Jaśkiewicz-Łebek, ze Studia Reportażu Polskiego Radia. Laureatka nie kryje, że werdykt był dla niej zaskoczeniem:

Wśród nagrodzonych znalazł się Michał Matus, z Programu III Polskiego Radia, współautor reportażu „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz”:

Laureatką nagrody specjalnej została Agnieszka Dobosiewicz z Radia Zachód, za reportaż „Maratończyk” o Mariuszu Kompanowskim:

Jak podkreśla wojewoda lubuski, Marek Cebula, reportaże są cennym zapisem naszych czasów:

To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Radio Zachód.

Pełna lista nagrodzonych

I nagroda:

Dorota Jaśkiewicz-Łebek – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Ta Panna Krysia i tamten czas”

II nagroda ex aequo:

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, za reportaż pt. „Tu się nie płacze”

Anna Dudzińska i Michał Matus – Program III Polskiego Radia, za reportaż pt. „12000 dni: katastrofa promu Heweliusz”

III nagroda:

Hanna i Adam Bogoryja-Zakrzewscy – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „W ukryciu”

Nagroda specjalna:

Agnieszka Dobosiewicz – Polskie Radio Zachód, za reportaż pt. „Maratończyk”

Jakub Tarka – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Księżyc lubi Polaków”

Wyróżnieni:

Joanna Sikora – Polskie Radio Białystok, za reportaż pt. „Dziedzictwo”

Małgorzata Lachendro – Studio Reportażu Polskiego Radia, za reportaż pt. „Pieśni Emilii”

Anna Kluz-Łoś – Polskie Radio Kraków, za reportaż pt. „Słuchaj tylko swojego sumienia”

Michał Zaręba – Polskie Radio Pomorza i Kujaw, za reportaż pt. „To nie moja ręka”