Odznaczenia, awanse oraz mianowania. Na placu Grunwaldzkim w Gorzowie odbyły się dziś wojewódzkie uroczystości związane ze świętem Krajowej Administracji Skarbowej.
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W tym roku na konkurs zgłoszono 40 reportaży autorów z Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych z całego kraju. Do finału jury nominowało 11
Mówi Tomasz Czuczejko dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:
Po części oficjalnej był tez czas dla mieszkańców. Pracownicy KAS chcieli pokazać na czym polega ich praca. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli także m.in przedstawiciele rządu, ministerstwa, miasta czy służb mundurowych, a także uczniowie klasy celno- skarbowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie.
Zdjęcia z dzisiejszych uroczystości znajdziecie na radiowym facebooku.
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