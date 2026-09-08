Odznaczenia, awanse oraz mianowania. Na placu Grunwaldzkim w Gorzowie odbyły się dziś wojewódzkie uroczystości związane ze świętem Krajowej Administracji Skarbowej.

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Dzień Krajowej Administracji Skarbowej/Fot. Radio Gorzów 1 z 12 - +

W tym roku na konkurs zgłoszono 40 reportaży autorów z Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych z całego kraju. Do finału jury nominowało 11

Mówi Tomasz Czuczejko dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Po części oficjalnej był tez czas dla mieszkańców. Pracownicy KAS chcieli pokazać na czym polega ich praca. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli także m.in przedstawiciele rządu, ministerstwa, miasta czy służb mundurowych, a także uczniowie klasy celno- skarbowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie.

Zdjęcia z dzisiejszych uroczystości znajdziecie na radiowym facebooku.