Wataha Rugby Club Zielona Góra ostatecznie przystąpi do rozgrywek II ligi, chociaż inaugurację ma przełożoną i zacznie sezon 26 września.

Po spadku z I ligi, mając na względzie spore perturbacje kadrowe, w klubie długo zastanawiano się nad przyszłością. Ostatecznie uznano, że zielonogórski klub da radę sprostać wymaganiom najniższej klasy rozgrywkowej w kraju. O szczegółach mówi trener Watahy Paweł Prokopowicz:

Zielonogórzanie zaczną nowy sezon w II lidze domowym meczem z KS Rugby Ruda Śląska 26 września.