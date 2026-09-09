25 urodziny obchodzi Park Narodowy Ujście Warty. Powołany został 1 lipca 2001 roku i jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce. Jeszcze w lipcu odbył się jubileuszowy festyn z udziałem pracowników, turystów, mieszkańców okolicznych miejscowości i partnerów parku.

– W czwartek kulminacja obchodów, adresowana raczej do specjalistów – mówi Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora Parku Narodowego ujście Warty.

Będzie to również wyjątkowa chwila dla dr inż. Magdaleny Bartoszewicz. Od poniedziałku bowiem jest ona nową dyrektorką Parku Narodowego Ujście Warty. W uroczystościach weźmie udział minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.