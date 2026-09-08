Piłkarze ręczni Aurum Gorzów w piątek zaczną sezon Ligi Centralnej od meczu w Kielcach przeciwko tamtejszemu SMS ZPRP.

Będzie to pierwsze z serii sześciu wyjazdowych spotkań gorzowskiej drużyny. Głównym powodem jest remont hali Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie a decyzję o zamianach gospodarzy w trzech meczach tłumaczy prezes Aurum Przemysław Zatylny:

Agata Dusińska, prezes CSR Słowianka zarządzającego Areną Gorzów podkreśla, że drzwi dla piłki ręcznej są otwarte, choc przyznaje również, że kwestia wpływu kleju na parkiet zwłaszcza sali treningowej jest istotna: