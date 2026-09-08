Żarski magistrat podpisał umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kilińskiego. Inwestycja obejmuje odcinek długości blisko kilometra. Koszt zadania to prawie 4 miliony złotych. Prace współfinansowane są z pieniędzy unijnych.

Przetarg wygrała firma z Krosna Odrzańskiego. Jak zaznacza burmistrz Edyta Gajda jest to kolejny krok w kierunku bezpiecznego przemieszczania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. – Przede wszystkim powstanie nowa nawierzchnia oraz przebudowane będą skrzyżowania – dodaje szefowa ratusza:

Wykonawca ma 5 miesięcy od dnia podpisania umowy na zakończenie robót.