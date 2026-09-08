Arena Gorzów jest gotowa na kolejny sezon sportowo-kulturalny.

W hali przy Słowiańskiej odbędą się do wiosny 64 mecze i koncerty. Mówi prezes CSR Słowianka, Agata Dusińska

W Arenie Gorzów oczywiście nie zabraknie zmagań koszykarek KSSSE Enei AJP Gorzów, zarówno w lidze jak i w FIBA Eurocup Women. Trener i wiceprezes AZS AJP Dariusz Maciejewski liczy na jeszcze większą liczbę kibiców na meczach:

Jeden z nowych siatkarzy Cuprum Stilonu Mateusz Masłowski miał już okazję grac w Arenie Gorzów jako zawodnik Norwida Częstochowa i chwali sobie ten obiekt:

21 października odbędzie się mecz Polska – Bośnia i Hercegowina w ramach eliminacji MŚ w futsalu, na który już dziś zaprasza prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron

O organizacji transportu publicznego wokół wydarzeń mówi rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji, Marcin Pejski: