Policja w całym kraju przypomina uczestnikom ruchu drogowego o szczególnej ostrożności w rejonach szkół. W pierwszych tygodniach nauki w okolicach placówek oświatowych pojawia się znacznie więcej patroli.

Funkcjonariusze kontrolują prędkość pojazdów i zachowania kierowców, ale także użytkowników hulajnóg. Jak zaznacza podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu ważne są także działania rodziców odwożących dzieci d szkół. – Zatrzymanie samochodu powinno nastąpić tylko w miejscach do tego wyznaczonych, aby nie blokować widoczności innym kierującym i pieszym – dodaje oficer:

Policja przypomina także pieszym i rowerzystom o noszeniu odblasków zwiększających widoczność.