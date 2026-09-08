Żarski powiat rozpoczął przebudowę drogi numer 1102F na odcinku Jasionów-Niwica. To ostatni z trzech etapów inwestycji obejmujących łącznie ponad 6 kilometrów nowej nawierzchni. Koszt tej części zadania to blisko 5 milionów złotych.

Wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Objazd możliwy jest trasą Jędrzychowiczki-Jędrzychowice-Mieszków-Niwica. Wicestarosta żarski Wojciech Kasprów podkreśla, że droga na czas budowy jest zamknięta. – Objazd jest oznaczony, więc prosimy kierowców o dostosowanie się do znaków – dodaje samorządowiec:

Wykonawca ma na zakończenie prac 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.