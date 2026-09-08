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Ponad 500 wydarzeń, debat i rozmów eksperckich z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu i naukowców znalazło się w programie 35. Forum Ekonomicznego, które we wtorek (8 września) rozpoczęło się w Karpaczu.
Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczne Forum Ekonomiczne podkreślił, że przez trzy dni Karpacz będzie „gospodarczym sercem Polski”.
W Forum bierze udział 6 tys. uczestników, 1,2 tys. samorządowców, 900 uczestników delegacji zagranicznych, 150 uczelni, 500 przedstawicieli świata nauki
– powiedział marszałek.
Wskazał, że oprócz 500 paneli dyskusyjnych i spotkań zaplanowano również po raz pierwszy Forum Polsko-Czeskie oraz Forum Polsko-Chińskie.
Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”.
Przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślił, że debaty, które odbędą się podczas sympozjum, będą dotyczyć m.in. porządku „po globalizacji”. – Globalizacji, która przyniosła tak wiele dobrego, ale równocześnie pokazała swoje ciemne strony – powiedział.
Berdychowski podkreślił, że wiele debat zaplanowanych podczas tegorocznego sympozjum będzie dotyczyć polskiej gospodarki, ochrony zdrowia oraz spraw społecznych.
Chcemy rozmawiać bez partyjnych uprzedzeń, bez zacietrzewienia, którego w życiu publicznym w ostatnim czasie jest tak wiele
– zaznaczył.
1. Debaty i goście
Według organizatorów udział w tegorocznym Forum potwierdzili m.in.: wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda; funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska; infrastruktury Dariusz Klimczak; energii Miłosz Motyka; nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
We wtorek (8 września) o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej będzie mówił na głównej scenie Forum Ekonomicznego wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović.
Do Karpacza mają również przyjechać m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz czy wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W dwóch pierwszych dniach Forum obecny ma być były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii.”
Imprezę zwyczajowo rozpoczęła prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Polsce i krajach regionu. W tym roku raport ten będzie prezentowany po raz 9.
Jednym z kulminacyjnych punktów wydarzenia jest wręczenie nagród Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity.
Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk, partnerami są także miasto Wrocław i miasto Karpacz.
2. Człowiek Roku Forum Ekonomicznego
Jednym z kulminacyjnych punktów wydarzenia jest wręczenie nagród Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity.
Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk, partnerami są także miasto Wrocław i miasto Karpacz.
Forum Ekonomiczne zakończy się w czwartek.
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3. Forum Ekonomiczne. W środę debata PAP „Kto steruje naszym myśleniem?”
Utrata zaufania do źródeł informacji, odpowiedzialność mediów, rola algorytmów i platform cyfrowych, bezpieczeństwo nauki i wiarygodność badań – będą głównymi tematami debaty pod patronatem PAP, zatytułowanej „Kto steruje naszym myśleniem?”, która odbędzie się w środę (9 września) na 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
Wśród tematów debaty będą również: AI i nowe technologie, działania dezinformacyjne oraz rola państwa w ochronie bezpieczeństwa poznawczego.
Słowo wprowadzenia do zagadnienia dezinformacji i bezpieczeństwa poznawczego wygłosi dyrektor generalny PAP Marek Błoński.
Punktem wyjścia w dyskusji będzie raport „Dezinformacja i bezpieczeństwo poznawcze”, przygotowany przez ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z PAP.
O raporcie opowie jego redaktor Łukasz Fyderek, który omówi mechanizmy podatności na manipulację, rolę emocji, zagadnienia tożsamości grupowej i powtarzalności przekazu, zagrożeń dla nauki, roli mediów, platform cyfrowych i influencerów oraz działań Rosji i Białorusi. Prezentacja zakończy się rekomendacjami dotyczącymi współpracy państwa, nauki, mediów i organizacji społecznych.
Autorami raportu – obok Łukasza Fyderka – są Marcin Grabowski, Małgorzata Kossowska i Malwina Popiołek.
Po prezentacji raportu odbędzie się dyskusja ekspertów reprezentujących Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski.
Rozmowa będzie dotyczyć m.in. utraty zaufania do źródeł informacji, odpowiedzialności mediów, roli algorytmów i platform cyfrowych, wpływu AI, bezpieczeństwa nauki i wiarygodności badań oraz działań dezinformacyjnych.
Debatę zakończy runda konkretnych rekomendacji – każdy ekspert wskaże jedno rozwiązanie możliwe do wdrożenia w Polsce w ciągu najbliższego roku.
Po debacie ekspertów głos zabiorą rektorzy ośmiu uczelni współpracujących z PAP. Każdy odpowie na to samo pytanie: jakie konkretne działanie powinny podjąć polskie uczelnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo poznawcze społeczeństwa?.
Debatę poprowadzi redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski.
4. Prof. Krzysztof Pyrć: musimy zdobyć kompetencje, jak używać sztucznej inteligencji, tak żeby ona nam pomagała
– Korzystanie ze sztucznej inteligencji powinno być na takiej zasadzie, jak wspomaganie się komputerem – powiedział w Studiu PAP prof. Krzysztof Pyrć prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Temat korzystania przez naukowców z szeroko rozumianych narzędzi sztucznej inteligencji jest związany z opisywanym przez media w ostatnich tygodniach raportem na temat Polaków, którego treść została wygenerowana przez AI, a pod którym podpisały się osoby ze środowiska naukowego.
Według prof. Pyrcia korzystanie ze sztucznej inteligencji powinno odbywać się na takiej zasadzie, jak wspomaganie się komputerem.
Musimy zdobyć kompetencje, jak używać sztucznej inteligencji tak, żeby ona nam pomagała – ale również rozumieć jej ograniczenia
– powiedział gość Studia PAP.
Jednocześnie ocenił, że – podobnie jak przy rozwoju komputerów – część rzeczy zostanie zautomatyzowana, co z jednej strony może zmniejszyć liczbę pewnych zawodów wokół nauki, ale z drugiej strony „może się absurdalnie okazać, że poprawi to jakość” nauki.
Dopytywany o granicę w wykorzystywaniu AI przez naukowców prof. Pyrć odpowiedział, że trudno ją wskazać m.in. z uwagi na tempo postępu technologicznego. Z tego też powodu, kontynuował, trudno określić jakieś jasne zasady, które by czegoś zakazywały. Jego zdaniem raczej powinno się iść w stronę pokazywania, co jest dozwolone, co jest w porządku.
Dzisiaj, gdy narzędzia AI potrafią m.in. przeanalizować dane, wyciągnąć wnioski czy opracować przegląd literatury naukowej, prof. Pyrć wskazał na zasadność pytania, jaka jest współczesna rola naukowca, jakie są jego kompetencje.
Nauka sama w sobie to jest tworzenie kompletnie nowych koncepcji, to jest zadawanie nowych pytań. I tutaj jest rola dla naukowca
– podkreślił.
I dodał: – Oczywiście, że każdy z nas już w tym momencie wspomaga się sztuczną inteligencją. Problem pojawia się wtedy, kiedy naukowiec – po pierwsze tworzy pytania za pomocą sztucznej inteligencji, co jest po prostu wtórne, więc z tego przełomów raczej nie będzie. Z drugiej strony – jeżeli bezkrytycznie przyjmuje to, co sztuczna inteligencja pokaże.
Do przeszukiwania literatury, do tworzenia skrótów, do sprawdzania gramatyki – wydaje się, że w tym nic złego nie ma. Natomiast bardzo ważne jest, żeby rozgraniczyć te dwie kwestie: co jest realną twórczością, co jest realną pracą naukową, a co może zostać uproszczone
– zanaczył rozmówca PAP.
Pytany, jakie w takim razie są te kluczowe kompetencje naukowca na dzisiejsze czasy, prof. Pyrć odparł, że „takie jak wcześniej”.
Po pierwsze szeroka wiedza, ciekawość poznawcza, umiejętność kojarzenia różnych faktów i umiejętność znajdowania ścieżek do odpowiedzi
– wymienił.
Rekomendacją prof. Pyrcia dla środowiska naukowego jest więc korzystanie z narzędzi AI „w sposób mądry”.
Nie nadużywajmy tego, ale też nie hamujmy – uczmy się, uczmy młodych (…) takiego trzonu moralnego, etycznego, który będą mieli w sobie, który pozwoli im działać tak, żeby wiedzieli, gdzie się kończy „ja”, a zaczyna się maszyna
– podsumował prof. Krzysztof Pyrć.