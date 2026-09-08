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Ponad 500 wydarzeń, debat i rozmów eksperckich z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu i naukowców znalazło się w programie 35. Forum Ekonomicznego, które we wtorek (8 września) rozpoczęło się w Karpaczu.

Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczne Forum Ekonomiczne podkreślił, że przez trzy dni Karpacz będzie „gospodarczym sercem Polski”.

– powiedział marszałek.

Wskazał, że oprócz 500 paneli dyskusyjnych i spotkań zaplanowano również po raz pierwszy Forum Polsko-Czeskie oraz Forum Polsko-Chińskie.

Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”.

Przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślił, że debaty, które odbędą się podczas sympozjum, będą dotyczyć m.in. porządku „po globalizacji”. – Globalizacji, która przyniosła tak wiele dobrego, ale równocześnie pokazała swoje ciemne strony – powiedział.

Berdychowski podkreślił, że wiele debat zaplanowanych podczas tegorocznego sympozjum będzie dotyczyć polskiej gospodarki, ochrony zdrowia oraz spraw społecznych.

Chcemy rozmawiać bez partyjnych uprzedzeń, bez zacietrzewienia, którego w życiu publicznym w ostatnim czasie jest tak wiele

– zaznaczył.

1. Debaty i goście Według organizatorów udział w tegorocznym Forum potwierdzili m.in.: wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda; funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska; infrastruktury Dariusz Klimczak; energii Miłosz Motyka; nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. We wtorek (8 września) o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej będzie mówił na głównej scenie Forum Ekonomicznego wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović. Do Karpacza mają również przyjechać m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz czy wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W dwóch pierwszych dniach Forum obecny ma być były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii.” Imprezę zwyczajowo rozpoczęła prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Polsce i krajach regionu. W tym roku raport ten będzie prezentowany po raz 9. Jednym z kulminacyjnych punktów wydarzenia jest wręczenie nagród Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity. Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk, partnerami są także miasto Wrocław i miasto Karpacz.

2. Człowiek Roku Forum Ekonomicznego Jednym z kulminacyjnych punktów wydarzenia jest wręczenie nagród Człowieka Roku Forum Ekonomicznego oraz dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity. Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju). Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Dolny Śląsk, partnerami są także miasto Wrocław i miasto Karpacz. Forum Ekonomiczne zakończy się w czwartek. Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem Czytaj także: KRAJ I ŚWIAT W Karpaczu powstanie pierwszy syntetyczny treningowy tor saneczkowy Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje kwotą 7 mln 215 tysięcy złotych budowę syntetycznego toru saneczkarskiego w Karpaczu. – Nie chcemy już słyszeć, że mamy fantastycznych zawodników, tylko że nie... Czytaj więcej Details

3. Forum Ekonomiczne. W środę debata PAP „Kto steruje naszym myśleniem?” Utrata zaufania do źródeł informacji, odpowiedzialność mediów, rola algorytmów i platform cyfrowych, bezpieczeństwo nauki i wiarygodność badań – będą głównymi tematami debaty pod patronatem PAP, zatytułowanej „Kto steruje naszym myśleniem?”, która odbędzie się w środę (9 września) na 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Wśród tematów debaty będą również: AI i nowe technologie, działania dezinformacyjne oraz rola państwa w ochronie bezpieczeństwa poznawczego. Słowo wprowadzenia do zagadnienia dezinformacji i bezpieczeństwa poznawczego wygłosi dyrektor generalny PAP Marek Błoński. Punktem wyjścia w dyskusji będzie raport „Dezinformacja i bezpieczeństwo poznawcze”, przygotowany przez ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z PAP. O raporcie opowie jego redaktor Łukasz Fyderek, który omówi mechanizmy podatności na manipulację, rolę emocji, zagadnienia tożsamości grupowej i powtarzalności przekazu, zagrożeń dla nauki, roli mediów, platform cyfrowych i influencerów oraz działań Rosji i Białorusi. Prezentacja zakończy się rekomendacjami dotyczącymi współpracy państwa, nauki, mediów i organizacji społecznych. Autorami raportu – obok Łukasza Fyderka – są Marcin Grabowski, Małgorzata Kossowska i Malwina Popiołek. Po prezentacji raportu odbędzie się dyskusja ekspertów reprezentujących Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. utraty zaufania do źródeł informacji, odpowiedzialności mediów, roli algorytmów i platform cyfrowych, wpływu AI, bezpieczeństwa nauki i wiarygodności badań oraz działań dezinformacyjnych. Debatę zakończy runda konkretnych rekomendacji – każdy ekspert wskaże jedno rozwiązanie możliwe do wdrożenia w Polsce w ciągu najbliższego roku. Po debacie ekspertów głos zabiorą rektorzy ośmiu uczelni współpracujących z PAP. Każdy odpowie na to samo pytanie: jakie konkretne działanie powinny podjąć polskie uczelnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo poznawcze społeczeństwa?. Debatę poprowadzi redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski.