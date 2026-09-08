Osiem lat i 140 milionów złotych tyle było potrzeba na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Miasto otrzymało na ten cel 70 milionów złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę stanowiła pożyczka i środki własne. – Właśnie osiągnęliśmy wymagany efekt ekologiczny – mówi Roman Żaczyk, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie.

W planach sławskiego zakładu jest modernizacja miejscowej oczyszczalni ścieków, która ma już dwadzieścia lat.