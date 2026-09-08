Przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach powstał długo wyczekiwany kompleks sportowy z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja gotowa jest od kilkunastu dni, ale jeszcze trwały ostatnie odbiory i pozyskiwanie zgód do korzystanie.

– Mamy już wszystko więc dziś zapraszamy na otwarcie – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Całość jest oświetlona i objęta monitoringiem. Budowa kompleksu sportowego w Słubicach kosztowała ponad 5,8 mln złotych, a powiat otrzymał na ten cel dotację z Polskiego Ładu – 4,4 mln złotych.