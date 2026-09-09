9 września obchodzimy Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego. Z tej okazji Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze rozpoczyna nową kampanię społeczną pn. „Trójkąt bermudzki dziecięcych zaburzeń”.

Specjaliści chcą uświadamiać rodziców, jak ważne jest unikanie spożywania alkoholu oraz wczesna diagnoza zaburzeń u dzieci. W wielu miejscach na terenie miasta rozwieszono także tematyczne plakaty.

O szczegółach inicjatywy mówi Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:

– Konsultacje muszą być wykonane jak najszybciej. Każdy dzień może być bezcenny dla rozwoju dziecka – tłumaczy Kamila Kowalczyk-Laskowska:

– Ogólnopolskie statystyki są bardzo niepokojące – przyznaje Karolina Bazydło-Stodolna, specjalistka w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom:

Aby skorzystać z bezpłatnej diagnozy, należy wypełnić formularz i dostarczyć go do placówki znajdującej się przy ul. Dworcowej 31/6. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.