62 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami ciężarowymi, w tym 40 przypadków złamania zakazu wyprzedzania przez tego typu pojazdy i 22 przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości – to wynik policyjnej akcji przeprowadzonej na lubuskim odcinku autostrady A2.

Jak poinformował asp. Bartosz Kulej z zespołu prasowego KWP w Gorzowie Wlkp., kierowcy łamiący przepisy zostali ukarani mandatami i punktami karnymi.

Poniedziałkowe (7 września) działania były ukierunkowane na przestrzeganie przez kierowców najcięższych pojazdów obowiązujących przepisów, w tym zakazu wyprzedzania się ciężarówek na jezdniach z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Funkcjonariusze wykorzystywali drony i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Obserwacja prowadzona z wykorzystaniem drona umożliwiła policjantom rejestrowanie naruszeń przepisów. Jak wskazali, łamanie zakazu wyprzedzania przez kierujących ciężarówkami stwarza duże zagrożenie na autostradzie czy trasie szybkiego ruchu.

Takie manewry są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ prowadzą do nagłych spadków prędkości, wymuszonych zmian pasa ruchu oraz tworzenia zatorów. Na autostradzie, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością, nawet drobne zaburzenie płynności ruchu może doprowadzić do poważnego zdarzenia drogowego. Wyprzedzanie się ciężarówek na długich odcinkach dodatkowo blokuje lewy pas, co zwiększa ryzyko gwałtownych hamowań i kolizji

– powiedział asp. Kulej.

W Polsce na autostradach i drogach ekspresowych obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek o masie większej niż 3,5 tony i zespołów pojazdów dłuższych niż 7 m, jeśli wymienione drogi mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje 1 tys. zł mandatu i osiem punktów karnych.