W piątek na dziedzińcu pałacu książęcego odbędzie się czytanie fragmentów „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w wydarzeniu weźmie także udział Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz zaproszeni goście.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Jak mówi dyrektorka książnicy Magdalena Śliwak będzie też kilka niespodzianek. – Już po raz piętnasty odbywa się ogólnopolska kampania propagująca czytelnictwo i dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy. Zachęcamy do uczestnictwa – dodaje przedstawicielka biblioteki:

Piątkowe czytanie „Dziadów” w Żaganiu rozpocznie się o godzinie 18.00.