„Zaproś kominiarza, zanim odwiedzi cię strażak” – to hasło corocznej, prewencyjnej kampanii Państwowej Straży Pożarnej. Mundurowi przypominają o obowiązku wykonania przeglądu instalacji kominowych.

Jednym z powodów pożarów sadzy oprócz spalania niewłaściwych materiałów są zabite sadzą przewody kminów. Jak zaznacza brygadier Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu obowiązek przeglądu ciąży na właścicielach posesji raz w roku. – To inwestycja w bezpieczeństwo własne i innych domowników – podkreśla mundurowy:

Dodajmy, że tylko w zeszłym roku w powiecie żagańskim strażacy wyjechali do 55 pożarów sadzy w kominach.