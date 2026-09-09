Już po raz 28 w Gorzowie Wielkopolskim rozegrany zostanie turniej koszykówki kobiet poświęcony pamięci Aleksandry Piotrowskiej, byłej zawodniczki obecnego AZS AJP.
Tym razem turniej, z udziałem silnych drużyn, zostanie rozegrany w Arenie Gorzów, mówi trener gorzowskiego klubu Robert Pieczyrak.
Terminarz turnieju:
Sobota 12.09:
08:30 ENEA AZS AJP Gorzów UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki [U17]
10:10 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki ENEA AZS AJP Gorzów [U19]
11:50 Akademia Gortata Gdańsk ENEA AZS Poznań [U17]
13:30 ENEA AZS Poznań Ślęza Wrocław [U19]
15:10 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki Akademia Gortata Gdańsk [U17]
16:50 ENEA AZS Poznań ENEA AZS AJP Gorzów [U17]
18:30 Ślęza Wrocław UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki [U19]
20:10 ENEA AZS AJP Gorzów ENEA AZS Poznań [U19]
Niedziela 13.09:
09:00 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki ENEA AZS Poznań [U17]
10:45 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki ENEA AZS Poznań [U19]
12:30 ENEA AZS AJP Gorzów Akademia Gortata Gdańsk [U17]
14:15 ENEA AZS AJP Gorzów Ślęza Wrocław [U19]