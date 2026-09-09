Sporo utrudnień drogowych w Łęknicy. Powodem są roboty remontowe na ulicach Wojska Polskiego i Wiejskiej. Drogi są dostępne dla mieszkańców, klientów lokalnych sklepów oraz służb komunalnych.

– Wiemy, że to problem komunikacyjny, ale przecież inaczej nie da się tych ulic wyremontować – mówi Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.

W czasie usuwania starej nawierzchni możliwe są czasowe wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków obu dróg. Wykonawca apeluje do mieszkańców i kierowców o wolną jazdę i zachowanie szczególnej ostrożności.