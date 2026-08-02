W Łęknicy zakończyła się budowa ulicy Łużyckiej. Jeszcze w 2023 roku wykonano dokumentację projektową, a rok później ogłoszono przetarg, w efekcie którego wybrano wykonawcę. Firma właśnie zakończyła inwestycję.

– Nie poprzestajemy na tym, bo mamy trochę możliwości finansowych. Przed nami remonty Wojska Polskiego i Wiejskiej oraz częściowo ulicy Hutniczej – mówi Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.

W przypadku ulicy Hutniczej, prowadzącej do Parku Mużakowskiego, wyremontowany także zostanie parking.