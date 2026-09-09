Nocna akcja straży pożarnej na S3 na wysokości Gorzowa. Strażacy usuwali skutki kolizji ciężarówki z autem drogowców, którzy na drodze szybkiego ruchu malowali pasy.

Jak informują służby, przed godz. 2 w nocy tir uderzył w przyczepkę ekipy zajmującej się malowaniem oznakowania na S3. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Skończyło się na wycieku płynów z pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Na miejscu pracowały dwa zastępy gorzowskich strażaków.