W ciągu ostatniego roku prawie 16 tysięcy Lubuszanek wykonało test HPV HR – podał Narodowy Fundusz Zdrowia. Kobiety coraz chętniej korzystają z nowoczesnej diagnostyki – komentuje Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2023 roku z powodu raka szyjki macicy zmarło 31 mieszkanek regionu, a w kraju odnotowano ponad 2 tysiące 360 nowych zachorowań.

Dlatego badania przesiewowe są tak ważne:

Informacje o dostępnych placówkach oraz możliwość zapisania się na badanie są dostępne w ramach centralnej e-rejestracji i w placówkach realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy na NFZ.