W Zielonej Górze trwa Winobranie. Dziś Miasteczko Winiarskie przy ratuszu i ulicy Stefana Żeromskiego będzie otwarte od 12.00 do 24.00. Swoje wyroby prezentuje tam około 40 lubuskich winnic.

Od 10.00 do 24.00 działa lunapark na Placu Bohaterów i parkingu przy dawnym Centrum Biznesu. W tych samych godzinach rusza Jarmark Winobraniowy, który obejmuje ulice Żeromskiego, Kupiecką, Ciesielską, Aleję Niepodległości i Plac Bohaterów. Jarmark będzie czynny do 23.00. Na Alei Niepodległości od 11.00 do 18.00 swoje wyroby prezentują także zielonogórscy rękodzielnicy.

Muzycznie dzień na Placu Teatralnym rozpocznie się o 16.00. Zagra Leniwiec, a później Strajk, The Analogs i Farben Lehre. Na głównej scenie przy Placu Powstańców Wielkopolskich o 20.30 wystąpią Łona, Konieczny i Krupa. Z kolei scena Ferment na Winnym Wzgórzu zaczyna koncerty o 18.00. Tam usłyszymy ADHD, Mobser i Redukcję.

O 11.00 sprzed Planetarium Wenus wyruszy spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry. Z kolei od 16.00 do 18.00 na Winnym Wzgórzu przy Palmiarni odbędzie się Rodzynkowanie. Dzisiejsze hasło to „Dlaczego Zielona Góra jest zielona?”. W programie historia miasta z dziecięcej perspektywy, zabawy związane z winnicami, zielenią i miejską tradycją. Wstęp jest wolny.

Nie zabraknie także sportu. O 15.00 na stadionie MOSiR-u rozpocznie się 64. Winobraniowy Meeting Lekkoatletyczny. Dwie godziny później, o 17.00, na torze przy ulicy Wyszyńskiego zaplanowano Indywidualne Mistrzostwa Zielonej Góry w Speedrowerze – Memoriał imienia Piotra „Benka” Serafinowicza.

Przez cały dzień kursują też Winobusy. Z parkingu przy Filharmonii Zielonogórskiej można nimi dojechać do lubuskich winnic. Pierwszy odjazd o 9.00, ostatni o 16.30.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://winobranie.zgora.pl/<<.

Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.