Winobusy ponownie odwiedzają lokalne winnice. W trakcie trwających Dni Zielonej Góry turyści biorą udział w wycieczkach, podczas których mogą poznać kulturę winiarską naszego regionu oraz nowoczesny sprzęt używany przez specjalistów.

Winobusy odjeżdżają do wybranych winnic kilka razy dziennie. Łącznie w trakcie Winobrania odbędzie się ponad 70 kursów. W każdym z nich znajdują się turyści z całego kraju::

– Wiele osób jest zaciekawionych pracą winiarzy – przyznaje Miłosz Paprzycki, przewodnik turystyczny:

Rozkład jazdy Winobusów znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra.