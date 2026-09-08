Szkoła Podstawowa imienia Kapitana Stanisława Betleja w Przewozie obchodzić będzie 80 lat funkcjonowania. Z tej okazji 11 września zaplanowano w placówce rocznicowe uroczystości.
Organizatorzy zapraszają byłych dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i rodziców. Jak zaznacza wójt Ewelina Rzepka jest to obecnie jedyna szkoła na terenie gminy.
– Dzieci wraz z nauczycielami przedstawią kilka faktów z historii szkoły – dodaje samorządowiec:
Początek piątkowego świętowania z okazji jubileuszu godzina 9.00.
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