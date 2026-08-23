„Nasze rośliny przetrwały upały bez szwanku” – mówią pracownicy Ogrodu Botanicznego. Sposobem na wysoką temperaturę było regularne nawadnianie, które rozpoczynało się codziennie około 5:00 rano. Dzięki temu Zielonogórzanie mogą nadal podziwiać m.in. jeżówki, budleje i ambrowce.
Mówi Agnieszka Tokarska-Osyczka, referent w Ogrodzie Botanicznym:
Kolorowe rośliny będziemy mogli podziwiać jeszcze przez kilka tygodni:
Warto dodać, że w Ogrodzie Botanicznym znajduje się kilkaset gatunków roślin.
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