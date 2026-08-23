„Nasze rośliny przetrwały upały bez szwanku” – mówią pracownicy Ogrodu Botanicznego. Sposobem na wysoką temperaturę było regularne nawadnianie, które rozpoczynało się codziennie około 5:00 rano. Dzięki temu Zielonogórzanie mogą nadal podziwiać m.in. jeżówki, budleje i ambrowce.

Mówi Agnieszka Tokarska-Osyczka, referent w Ogrodzie Botanicznym:

Kolorowe rośliny będziemy mogli podziwiać jeszcze przez kilka tygodni:

Warto dodać, że w Ogrodzie Botanicznym znajduje się kilkaset gatunków roślin.