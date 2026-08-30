40 kierowców skontrolowali wczoraj wieczorem lubuscy policjanci ruchu drogowego podczas wojewódzkiej akcji „Trzeźwy wieczór”. Ośmiu kierowców zdecydowało się prowadzić po alkoholu.

Jeden z nich, 28-latek, miał około promila alkoholu w organizmie. Podczas jazdy zjechał z drogi i uderzył w uliczne lampy. Jak wynika z informacji policji, w tym czasie jadł pizzę z pasażerem.

To jednak nie koniec wzmożonych działań na drogach. W związku z ostatnim wakacyjnym weekendem policjanci są bardziej widoczni na drogach. Wśród nich jest także zielonogórska drogówka, która kontroluje ulice miasta, drogi powiatowe oraz trasę S3.

O skali zagrożenia na drogach przypomina policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji w Polsce w wypadkach zginęło już 236 osób.

Policjanci apelują więc o ostrożną jazdę, trzeźwość za kierownicą i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.