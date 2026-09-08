Za kilka dni w całej Polsce rozpocznie się akcja kontrolno-prewencyjna Straży Leśnej „Jesień 26”. Od 14 września przez ponad miesiąc obejmie ona tereny zarządzane przez Lasy Państwowe. Główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających tereny leśne, ale i przeciwdziałanie wykroczeniom.

Leśnicy przypominają o kilku ważnych zasadach osobom udającym się na grzybobranie. Jak zaznacza Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań warto przestrzegać leśnego savoir-vivre. – Dotyczy to między innymi pozostawiania śmieci – dodaje nadleśniczy:

– Pamiętajmy o tym, aby nie wchodzić na obszary zakazane jak uprawy leśne – mówi Michał Szczepaniak:

W skrajnych przypadkach naruszania przepisów nakładane będą mandaty karne.